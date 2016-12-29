Да будет лед!

В столице Урала проходит традиционный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда».
В соревнованиях принимают участие более 20 команд со всей России.
В Екатеринбург на рождественские каникулы приехали 49 детей моряков-подводников.
Школьников ожидают экскурсии по достопримечательностям уральской столицы и Верхней Пышмы.
В Екатеринбурге 6 января стартует чемпионат Свердловской области по керлингу.
За главный приз уральцы будут бороться парами в спортивной дисциплине «Дабл Микст».
На площади 1905 года установили почтовый ящик для писем спортивному Деду Морозу.
Волшебник исполнит только желания, связанные с футболом.
На протяжении всей праздничной недели в Кольцово будут дежурить судебные приставы.
Уральцы смогут оперативно погасить свои долги и отправиться за границу.
Екатеринбургские поликлиники в праздники будут работать с 9 до 15 часов.
С 8 до 21 часа ежедневно можно будет вызвать врача на дом.
Екатеринбуржец Сергей Карякин примет участие в главном ралли-марафоне планеты.
Спортивное состязание стартует сегодня в столице республики Парагвай.
Уральские синоптики в ближайшие дни обещают снижение температуры.
2 и 3 января днем столбики термометров опустятся до -14С градусов.
Свердловчанин, чтобы отправиться на праздники за границу, погасил долг в 3,5 миллиона рублей.
Из-за задолженности перед налоговой мужчина не мог улететь в экзотическую страну.
Свердловская ГИБДД в праздничные дни заработает по специальному графику.
4 января прием граждан будет осуществлять только в подразделении по улице проезд Водительский.
По прогнозам синоптиков, новогодняя ночь будет тёплой.
Столбики термометров 1 января опустятся до -9С градусов.
Работники екатеринбургских трамваев и троллейбусов сменили форму на новогодние костюмы.
Водители облачились в кафтаны Деда Мороза, а кондукторы примерили наряд Снегурочки.